С Григорьевой сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил

Адвокат Артем Пацев, представляющий интересы бегуньи Анастасии Григорьевой, в своем Фейсбуке сообщил, что со спортсменки сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил. Это произошло после изучения показателей гематологического профиля, или "паспорта крови".

– Даже не знаю, в какую рубрику лучше поместить это сообщение – "Удивительное рядом" или "Очевидное-невероятное"? – написал Пацев. – Вчера российская легкоатлетка Анастасия Григорьева (спринт) получила официальное письмо о том, что дело о возможном нарушении ею антидопинговых правил закрыто. Это дело в отношении Анастасии было начато РУСАДА на основании атипичных показателей ее гематологического профиля (так называемый "паспорт крови"), оцененных международными экспертами ИААФ как доказательство употребления ею запрещенных веществ или методов. После этого, как мы совместно с Анастасией, ее тренером Екатерина Куликова и привлеченными опытнейшими гематологами разобрали буквально по дням события трехлетней давности, стали очевидны настоящие причины резких изменений в паспорте крови спортсменки. Конечно, ничего общего с использованием запрещенных методов такие изменения не имели.

Постоянные эксперты ИААФ, после изучения представленных нами материалов, вынуждены были отозвать свои первоначальные утверждения об использовании спортсменкой запрещенных методов/веществ. Такое развитие событий после выдвинутых на основании данных "паспорта крови" обвинений – одно из редчайших явлений в российском спорте, и – тем более! – в российской легкой атлетике. Поздравляем Анастасию с возвращением на дорожку и, конечно же, желаем ей новых успешных стартов и блистательных побед!