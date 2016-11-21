РУСАДА запустило сервис по проверке медицинских препаратов на наличие допинга

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запустило сервис по проверке медицинских препаратов на наличие запрещенных в спорте веществ, сообщает пресс-служба организации. С помощью него на сайте агентства можно самостоятельно проверить, входит ли вещество в список запрещенных, или узнать, содержит ли медицинский препарат запрещенные в спорте субстанции. Сервис работает только с зарегистрированными в России лекарственными средствами.