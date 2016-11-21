14:13 | ДОПИНГ

РУСАДА запустило сервис по проверке медицинских препаратов на наличие допинга

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запустило сервис по проверке медицинских препаратов на наличие запрещенных в спорте веществ, сообщает пресс-служба организации. С помощью него на сайте агентства можно самостоятельно проверить, входит ли вещество в список запрещенных, или узнать, содержит ли медицинский препарат запрещенные в спорте субстанции. Сервис работает только с зарегистрированными в России лекарственными средствами.

Дополнительная информация

http://www.rusada.ru/press/day_news/zapushchen-servis-po-proverke-meditsinskikh-preparatov

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