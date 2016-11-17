16:55 | ДОПИНГ

РУСАДА запустило сервис по проверке медицинских препаратов

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запускает сервис, с помощью которого спортсмены и их окружение смогут самостоятельно проверить, входит ли субстанция в запрещенный список, информирует официальный сайт организации. Также можно будет узнать, содержит ли медицинский препарат запрещенные в спорте субстанции. Данным сервисом можно воспользоваться как с компьютера, так и с мобильного устройства через любой интернет-браузер по адресу list.rusada.ru.

На данном этапе сервис по проверке медицинских препаратов работает в тестовом режиме. Он также фунционирует только с зарегистрированными в России лекарственными средствами. При этом отмечается, что окончательное решение по приему того или иного препарата лежит исключительно на спортсмене.

Дополнительная информация

http://www.rusada.ru/press/antidoping_news/rusada-zapuskaet-servis-po-proverke-meditsinskikh-preparatov-na-nalichie-zapre

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