РУСАДА: "Закон об ответственности за допинг повысит качество расследований"

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович заявила, что закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга – это эффективная мера в борьбе с употреблением запрещенных веществ, потому что в том числе повысит качество расследований в этом направлении. Сегодня Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

– Теперь, когда в соответствии с законом подобные действия будут преступлением, подключатся правоохранительные органы, которые обладают более широкими возможностями по проведению расследований, – приводит "Р-Спорт" слова Анцелиович. – Так что этот закон – действительно эффективная мера.

В 2011 году у нас был кодекс об административных правонарушениях, в принципе, похожая статья, это было административное правонарушение, а сейчас такие действия будут расцениваться как преступление, это уже нормы уголовного кодекса.