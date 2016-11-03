20:47 | ДОПИНГ

РУСАДА: "Закон об ответственности за допинг повысит качество расследований"

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Как скажется новый закон на репутации российского спорта?Допингеры-уголовники. Теперь статья найдется

Исполняющая обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович заявила, что закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга – это эффективная мера в борьбе с употреблением запрещенных веществ, потому что в том числе повысит качество расследований в этом направлении. Сегодня Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

– Теперь, когда в соответствии с законом подобные действия будут преступлением, подключатся правоохранительные органы, которые обладают более широкими возможностями по проведению расследований, – приводит "Р-Спорт" слова Анцелиович. – Так что этот закон – действительно эффективная мера.

В 2011 году у нас был кодекс об административных правонарушениях, в принципе, похожая статья, это было административное правонарушение, а сейчас такие действия будут расцениваться как преступление, это уже нормы уголовного кодекса.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161103/1111744940.html

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