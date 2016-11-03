16:50 | ДОПИНГ

РУСАДА: "Закон о допинге доказывает ВАДА серьезность намерений России"

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Наказание за допинг становится не только спортивным.Уголовная ответственность для допингеров

Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович заявила, что Россия, приняв закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга, демонстрирует всему миру, и ВАДА в том числе, серьезность своих намерений в отношении борьбы с допингом. Сегодня Госдума РФ приняла закон об уголовной ответственности за склонение к употреблению допинга.

- Мы считаем, что это очень эффективная мера, далеко не во всех странах есть уголовная ответственность за склонение к допингу, - цитирует ТАСС Анцелиович. - Принятие этого закона важно прежде всего для России, но этот шаг будет также замечен и за рубежом. Он показывает миру, и в том в числе ВАДА, серьезность намерений государства бороться с этим допинговым злом.

Принятие этого закона усилит борьбу с допингом, теперь этим смогут полноценно заниматься и правоохранительные органы. До сегодняшнего дня основное наказание несли спортсмены, а теперь появляется возможность привлекать к ответственности людей, которые склоняют атлетов к употреблению допинга.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3757753

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