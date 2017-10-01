РУСАДА заинтересовано в выстраивании отношений со всеми спортивными федерациями

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус подчеркнул, что агентство пытается наладить взаимоотношения со всеми спортивными федерациями России. В начале недели Ганус провел рабочую встречу с первым вице-президентом ПКР Павлом Рожковым. На ней обсуждались неотложные вопросы допинг-тестирования российских паралимпийцев, претендующих на участие в Играх-2018.

- РУСАДА заинтересовано в выстраивании отношений не только с Паралимпийским и Олимпийским комитетами России, но и со всеми российскими спортивными федерациями, - цитирует ТАСС Гануса. - Хочу также отметить, что мы сейчас занимаемся не только паралимпийцами. Несмотря на то, что скоро пройдет Олимпиада в Корее, идет активная работа с представителями не только зимних, но и летних видов спорта.