РУСАДА выявило 59 случаев возможных антидопинговых нарушений в 2017 году

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, что в 2017 году сотрудники агентства выявили 59 случаев предполагаемых нарушений антидопинговых правил.



– С 1 января по 31 декабря 2017 года нами было выявлено 59 случаев возможных нарушений антидопинговых правил, по которым сотрудниками отдела расследований проводилась обработка результатов, – цитирует ТАСС Пахноцкую. – Также было зафиксировано 173 случая нарушения спортсменами правил доступности для тестирования, при этом в 150 из них было принято решение о регистрации нарушения.



Напомним, что в 2015-м году Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приостановило членство РУСАДА из-за несоответствия кодексу организации. Позже были согласованы условия, соблюдение которых позволит Российскому агентству восстановить членство. Вопрос о возврате прав РУСАДА решится в мае на исполкоме ВАДА.