РУСАДА расторгло меморандум об антидопинговом сотрудничестве с Мордовией

РУСАДА объявило о расторжении меморандума о сотрудничестве с Мордовией в области противодействия допингу, сообщает официальный сайт организации. Причиной стало несоответствие современным требованиям, предъявляемым к проведению антидопинговой политики на территории РФ.

"В адрес главы региона было направлено письмо, в котором перечислялись нарушения со стороны зарегистрированных на территории субъекта лиц, была указана информация о том, что действие меморандума заканчивается 28 мая 2018 года и обозначена готовность со стороны РУСАДА поддержать конструктивный диалог с руководством республики для повышения эффективности антидопинговой политики. К письму был приложен проект соглашения о сотрудничестве с качественно новыми обязательственными пунктами.

В указанные сроки со стороны руководства Мордовии не последовало встречных действий, которые бы могли свидетельствовать о готовности приступить к выстраиванию более эффективной антидопинговой политики в регионе. С большим сожалением РУСАДА вынуждено констатировать, что такая позиция не может стать основой конструктивного взаимодействия в сфере противодействия допингу", - говорится в заявлении РУСАДА.