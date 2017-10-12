РУСАДА проведет корректировку действий после аудита ВАДА

РУСАДА имеет несколько дней на корректирующие действия по итогам аудита ВАДА, сообщает ТАСС. Команда ВАДА провела полный аудит всех подразделений РУСАДА с 27 по 29 сентября. Отчет аудиторов будет направлен в комитета ВАДА по соответствию кодексу. Заседание комитета состоится в конце октября 2017 года. Заключение об итогах аудита будет представлено в середине ноября.

- РУСАДА прошло аудит ВАДА, у нас буквально несколько дней на корректирующие действия, - сказала заместитель гендиректора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая. - Вся страна, и ОКР, и ПКР заинтересованы в синергетическом эффекте. РУСАДА сегодня в составе молодых увеличенных и профессиональных людей готова помогать каждой федерации, каждому ответственному за антидопинговое обеспечение, но рассчитывает, что и федерации будут действовать согласно озвученным критериям, кодексам ЮНЕСКО и Совета Европы.