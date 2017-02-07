РУСАДА продолжает работу по возвращению лицензии ВАДА

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) продолжает свою работу с ВАДА, Минспорта, НОАК, а также вместе с другими заинтересованными сторонами, для возвращения организации статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, информирует rusada.ru. Отмечается, что прогресс в деятельности РУСАДА остается стабильным и позитивным.

Напомним, что 9 ноября 2015 года комиссия ВАДА опубликовала отчет, в котором обвинила РУСАДА в массированных и систематических сокрытиях применения допинга российскими спортсменами. ВАДА лишило РУСАДА лицензии. На данный момент UKAD помогает ВАДА осуществлять антидопинговую деятельность на территории России.