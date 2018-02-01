РУСАДА предоставило рекомендации спортсменам по новым контейнерам для допинг-проб

РУСАДА на своем официальном сайте предоставило рекомендации спортсменам в отношении расследования ВАДА об уязвимости контейнеров для допинг-проб производителя Berlinger. В пресс-релизе сообщается, что РУСАДА внимательно следит за расследованием ВАДА и по мере необходимости предложит дополнительные рекомендации.
Если у спортсменов будут какие-либо сомнения, РУСАДА рекомендует следующие шаги:
1) Не отказывайтесь сдавать тест.
2) Записывайте те моменты, которые вас беспокоят, в бланке допинг-контроля.
3) Убедитесь, что флаконы правильно закрыты, для этого плавно поворачивайте крышку до упора.
4) После опечатывания, выполните следующие три действия:
попытайтесь повернуть крышку против часовой стрелки,
попытайтесь вертикально поднять крышку,
переверните флакон вверх дном.
Видео представлено на сайте Berlinger
5) Сообщите о любых моментах, которые вас беспокоят, Антидопинговой организации, которая санкционировала этот тест.
6) С дальнейшими вопросами обращайтесь в РУСАДА.
Ранее ВАДА рекомендовало МОК отказаться от новейшей модели пробирок Berlinger и вернуться к использованию модели предыдущего поколения, созданной в 2016 году перед Играми в Рио.
Дополнительная информация
http://rusada.ru/news/main/rusada-issues-advice-to-athletes-regarding-wada-investigation-into-berlinger-security-bottles/