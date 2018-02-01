18:12 | ДОПИНГ

РУСАДА предоставило рекомендации спортсменам по новым контейнерам для допинг-проб


РУСАДА на своем официальном сайте предоставило рекомендации спортсменам в отношении расследования ВАДА об уязвимости контейнеров для допинг-проб производителя Berlinger. В пресс-релизе сообщается, что РУСАДА внимательно следит за расследованием ВАДА и по мере необходимости предложит дополнительные рекомендации.

 
Пробирки &quot;Берлингер&quot; можно вскрыть голыми руками.Вскрыть пробы голыми руками. ВАДА признало, что система хранения допинг-проб несовершенна

Если у спортсменов будут какие-либо сомнения, РУСАДА рекомендует следующие шаги:

1) Не отказывайтесь сдавать тест. 

2) Записывайте те моменты, которые вас беспокоят, в бланке допинг-контроля.

3) Убедитесь, что флаконы правильно закрыты, для этого плавно поворачивайте крышку до упора.

4) После опечатывания, выполните следующие три действия: 
попытайтесь повернуть крышку против часовой стрелки,
попытайтесь вертикально поднять крышку,
переверните флакон вверх дном. 
Видео представлено на сайте Berlinger

5) Сообщите о любых моментах, которые вас беспокоят, Антидопинговой организации, которая санкционировала этот тест. 

6) С дальнейшими вопросами обращайтесь в РУСАДА.

Ранее ВАДА рекомендовало МОК отказаться от новейшей модели пробирок Berlinger и вернуться к использованию модели предыдущего поколения, созданной в 2016 году перед Играми в Рио

Дополнительная информация

http://rusada.ru/news/main/rusada-issues-advice-to-athletes-regarding-wada-investigation-into-berlinger-security-bottles/

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