17:49 | ДОПИНГ

РУСАДА получило сертификат о прохождении аудита по системе качества ISO

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило сертификат о прохождении очередного аудита по системе менеджмента Международной организации по стандартизации (ISO), сообщает пресс-служба организации. Аудит системы менеджмента качества РУСАДА проводился 13 декабря.

Отмечается, что "данный сертификат подтверждает, что деятельность РУСАДА признана соответствующей требованиям стандарта ISO в области планирования и организации тестирования в рамках допинг-контроля, обработки результатов тестирования, внедрения образовательных программ в области антидопинговой деятельности. Впервые РУСАДА получила сертификат ISO в 2012 году и с тех пор поддерживает его, проходя промежуточные аудиты".

Дополнительная информация

http://www.rusada.ru/press/antidoping_news/30-yanvarya-2017-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-vruchenie-sertifikata-o-prokho

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vitvk

Теперь осталось Гриню на работу сосватать..

17:53

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