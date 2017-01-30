РУСАДА получило сертификат о прохождении аудита по системе качества ISO

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило сертификат о прохождении очередного аудита по системе менеджмента Международной организации по стандартизации (ISO), сообщает пресс-служба организации. Аудит системы менеджмента качества РУСАДА проводился 13 декабря.
Отмечается, что "данный сертификат подтверждает, что деятельность РУСАДА признана соответствующей требованиям стандарта ISO в области планирования и организации тестирования в рамках допинг-контроля, обработки результатов тестирования, внедрения образовательных программ в области антидопинговой деятельности. Впервые РУСАДА получила сертификат ISO в 2012 году и с тех пор поддерживает его, проходя промежуточные аудиты".
Дополнительная информация
http://www.rusada.ru/press/antidoping_news/30-yanvarya-2017-goda-sostoyalos-torzhestvennoe-vruchenie-sertifikata-o-prokho
vitvk
Теперь осталось Гриню на работу сосватать..
17:53