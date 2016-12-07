РУСАДА подтвердило назначение Исинбаевой главой Наблюдательного совета организации

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева официально возглавила Наблюдательный совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается на сайте организации. Ранее "СЭ" сообщал о назначении бывшей спортсменки на этот пост.

Выборы нового состава Наблюдательного совета РУСАДА прошли в среду в Москве. В функции Наблюдательного совета войдет контроль за деятельностью агентства.

Ранее был изменен состав учредителей агентства – в их числе остались только Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.