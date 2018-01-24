РУСАДА планирует взять 12 тысяч допинг-проб в 2018 году

Глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил, что организация в 2018 году планирует взять 12 тысяч допинг-проб.

РУСАДА в ноябре 2015 года лишилась соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и до сих пор полностью не восстановлено в правах. Несмотря на это, оно получило право на планирование и забор допинг-проб у российских спортсменов, работа ведется под контролем WADA и Британского антидопингового агентства.

- Самое главное то, что на сегодняшний день Российское антидопинговое агентство начало самостоятельно проводить забор и планирование допинг-тестов, - цитирует ТАСС Ивлева. - С нашей точки зрения - это самое главное достижение. Пока мы это делаем под контролем международных экспертов, тем не менее, по результатам 2017 года мы взяли 6 тыс. допинг-проб.

В этом году наша задача увеличить количество допинг-проб до 12 тысяч, и это самый главный результат. Да, лицензия ВАДА и восстановление - это важный момент, но для нас важен результат нашей работы.