РУСАДА объявило о дисквалификации 8 спортсменов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) прияняло решение отстранить 8 российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил.

Федерация бокса России дисквалифицировала бронзового призера юниорского чемпионата Европы Алену Токарчук на два года за нарушение антидопинговых правил. Решением Федерации был также отстранен на 4 года бронзовый призер чемпионата России Руслан Чобанов.

Федерация пауэрлифтинга России приняла решение дисквалифицировать Андрея Быстрова и Андрея Вигандта на 4 года из-за допинга.

Федерация современного пятиборья России вынесла решение о дисквалификации Дмитрия Соколова на два года.

Федерация тяжелой атлетики России дисквалифицировала Игоря Петрова на два года, Алексея Сонина на два года и шесть месяцев и Жамала Кудаева на два года.