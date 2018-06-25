РУСАДА настаивает, чтобы все спортсмены России прошли образовательный антидопинговый курс

Первый заместитель генерального секретаря РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что агентство обеспокоено ростом количества нарушений антидопинговых правил в 2018 году по сравнению с прошлым годом. РУСАДА настоятельно рекомендует всем отечественным спортсменам пройти образовательный антидопинговый курс на сайте РУСАДА и получить соответствующий сертификат.

- В рамках реализации национальной антидопинговой политики, а также в связи с увеличением количества нарушений антидопинговых правил в 2018 году (а на сегодняшний день эта цифра превышает количество нарушений за 2017 год) РУСАДА настоятельно рекомендует всем спортсменам пройти образовательный антидопинговый онлайн- курс на сайте РУСАДА и получить сертификат, - сказала Пахноцкая. - Особенно это касается тех, кто впервые был включен в пулы допинг-тестирования. На сегодняшний день количество спортсменов, находящихся в пуле и имеющих сертификат о прохождении обучения, составляет 14 процентов, что является крайне низким показателем.

РУСАДА, со своей стороны, регулярно направляет соответствующие письма в национальные федерации, в которых просит обратить внимание на антидопинговое образование их спортсменов. Мы также направили проект документа о прохождении образовательного антидопингового курса для включения в рекомендации для общероссийских спортивных федераций по вопросам взаимодействия допингу в спорте.