РУСАДА может получить право проводить допинг-тестирование до полного восстановления

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сможет проводить допинг-тестирование, не дожидаясь решения о полном восстановлении агентства, если все четыре условия Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) будут выполнены полностью. Об этом сообщил руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

В четверг в Монреале прошел совет учредителей WADA, в ходе которого был заслушан доклад комиссии организации по соответствию о выполнении дорожной карты по восстановлению РУСАДА. В нем упомянуты четыре пункта дорожной карты, которые не реализованы полностью.

– Соблюдение политики о конфликте интересов и принятие изменений в устав РУСАДА о формировании наблюдательного совета и выборах председателя и вице-председателя – вот два первых условия, которые надо выполнить, – приводит ТАСС слова Хрычикова. – Третий и четвертый пункты – доступ в закрытые города и доступ к пробам крови для биопаспортов в московской лаборатории – практически решены. Как только все четыре условия будут выполнены, соответствующие документы будут отправлены в комитет ВАДА по соответствию. Как только этот комитет говорит, что все хорошо, то сразу будет разрешено РУСАДА проводить допинг– тестирование.

"Как вы знаете, лаборатория была арестована Следственным комитетом России как место преступления. Лаборатория сейчас может проводить только анализ проб крови с разрешения ВАДА. Но допуска к этим допинг-пробам из-за ареста лаборатории ВАДА международные федерации не имели. Сейчас этот вопрос уже решен, то есть одно из условий по сути выполнено.

И еще одно условие – доступ в закрытые города. С половиной городов вопрос решен. Сейчас решаются вопросы с оставшимися городами. Будет выделено 12 пропусков для доступа в закрытые города, – добавил он.