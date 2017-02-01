РУСАДА может быть восстановлено в правах до конца года

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что РУСАДА может восстановить свои права до конца текущего года, если выполнить все представленные критерии. В ноябре 2015 года ВАДА лишило РУСАДА лицензии на основании отчета Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике. UKAD помогает ВАДА осуществлять антидопинговую деятельность на территории России.

– У нас есть полное понимание по восстановлению РУСАДА в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), – цитирует ТАСС Колобкова. – Сегодня-завтра работает рабочая группа с иностранными экспертами и представителями ВАДА и UKAD, сегодня обсуждают выполнение дорожной карты. Я считаю, что сроки вполне реальные. И те критерии, которые представлены там, вполне выполнимы, реально это сделать до конца года.

Но очень много тех условий, которые должны быть выполнены не Министерством спорта, а РУСАДА. Со стороны Минспорта все свои задачи мы выполнили.