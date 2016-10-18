РУСАДА может быть переименовано в РУСНАДА

Глава независимой общественной антидопинговой комиссии, почетный член МОК Виталий Смирнов сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) может быть переименовано. По его словам, это может произойти после принятия поправок в Закон о спорте.

– Говорят для того, чтобы поставить крест на "темном прошлом", Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ближайшее время может поменять свое название?

– Есть идея переименовать его в РУСНАДА – национальное антидопинговое агентство, но это только один из вариантов, да и дело не в названии. Сейчас мы ждем принятия поправок в Закон о спорте, который позволит агентству действительно стать независимым от государства. Кроме того, 25 октября мы проведем установочный семинар по борьбе с допингом с участием представителей ВАДА, наших ассоциаций зимних и летних видов спорта, федераций по олимпийским и неолимпийским видам, паралимпийских федераций. Кстати, с руководством Паралимпийского комитета России мы договорились о том, что наша комиссия будет помогать в диалоге о восстановлении членства ПКР в Международном паралимпийском комитете.