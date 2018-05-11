РУСАДА инициировало расторжение договора с Мордовией о совместной борьбе с допингом

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) инициировало расторжение действующего соглашения с Республикой Мордовия в области противодействия допингу в спорте из-за несоответствия современным требованиям и в связи с регулярными нарушениями антидопинговых правил людьми, проживающими в этом регионе.

Подписание меморандума состоялось 9 ноября 2016 года. Согласно документу, взаимодействие должно было осуществляться по таким направлениям, как организация и проведение антидопинговых мероприятий на территории региона, пропаганда и поддержка массовой физической культуры, спорта и здорового образа жизни, борьба за обеспечение чистоты спорта.

- РУСАДА инициирует расторжение действующего меморандума "О сотрудничестве между Российским антидопинговым агентством и Республикой Мордовия в области противодействия допингу в спорте" из-за его несоответствия современным требованиям, предъявляемым к проведению антидопинговой политики на территории субъектов Российской Федерации, - цитирует ТАСС генерального директора РУСАДА Юрия Гануса. - Сегодня в адрес главы Мордовии Владимира Волкова нами было направлено соответствующее уведомление. Регулярный характер нарушений антидопинговых правил зарегистрированными на территории Республики Мордовия субъектами, которые оказывают негативное влияние не только на развитие спорта в регионе, но и на развитие Всероссийской федерации легкой атлетики.

Допущение неэтической формы общения, содержащей скрытую угрозу со стороны министра спорта и физической культуры Республики Мордовия Владимира Киреева в адрес одного из руководителей РУСАДА, и отсутствие действенных антидопинговых мер в регионе не могут быть основой взаимодействия между РУСАДА и Республикой Мордовия.

Заключенный ранее меморандум будет расторгнут в течение 15 дней с момента получения данного уведомления. Убежден, и Республика Мордовия, и Российская Федерация нуждаются в качественно новом отношении к противодействию допингу в спорте.