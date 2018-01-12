РУСАДА и UKAD продлили сотрудничество

Антидопинговые агентства России (РУСАДА) и Великобритании (UKAD) продлили соглашение о сотрудничестве, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на заместителя гендиректора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. В связи с лишением Российского антидопингового агентства аккредитации UKAD проводило допинг-тестирование российских образцов. В июне 2017 года ВАДА допустило РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением назначенных ВАДА международных экспертов и UKAD.

- Сотрудничество с UKAD продолжается, срок прекращения сотрудничества не обсуждался пока, об этом будем говорить, когда РУСАДА восстановит соответствие , - сказала Пахноцкая.