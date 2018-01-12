РУСАДА и UKAD продлили договор сотрудничества на 2018 год

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Британское антидопинговое агентство (UKAD) продлили договор о сотрудничестве. Британские коллеги помогают РУСАДА осуществлять работу на территории России на тот период, пока российское агентство признано не соответствующим кодексу ВАДА. Контракт РУСАДА и UKAD был подписан в январе 2016 года.

– UKAD продолжает сотрудничать с нами, – цитирует ТАСС первого заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую. – Мы продлили договор о совместной работе в 2018 году.