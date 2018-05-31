РУСАДА и Студенческий спортивный союз обсудили программу сотрудничества

Директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и президент Российского студенческого спортивного союза (РССС) Сергей Сейранов на рабочей встрече обсудили программу сотрудничества по реализации Концепции развития вузовского спорта до 2025 года, сообщается на сайте РУСАДА.

В рамках программы было решено проводить образовательные мероприятия и создавать проекты для студентов-спортсменов.

- Часть рабочей встречи была посвящена улучшению антидопингового обеспечения в студенческом спорте, а также включения блока, посвященного этики в спорте и антидопингу, в программы повышения квалификации, которые будут реализовываться на базе Всероссийского центра профессиональных компетенций РССС, - говорится в заявлении РУСАДА.

Руководители организаций договорились о подписании программы сотрудничества.