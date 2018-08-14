РУСАДА готовит отчет для ВАДА по всем аспектам работы организации

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готовит для Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) краткий отчет по всем аспектам деятельности организации и предоставит его к очередному заседанию комитета по соответствию, который будет работать в конце августа.

Независимая комиссия ВАДА в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и приостановила работу московской антидопинговой лаборатории. Также было вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

- РУСАДА отвечает на все обращения или запросы, которые получает (от WADA), - цитирует "РИА Новости" генерального директора РУСАДА по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргариту Пахноцкую. - С нашей стороны должен быть подготовлен краткий отчет к очередному заседанию комитета по соответствию ВАДА, который будет работать в конце августа. Мы его готовим.

Запрос ВАДА в основном был связан с предоставлением актуальной на сегодняшний день информации по всем направлениям деятельности. В этом нет ничего сверхъестественного, все в рамках функциональной деятельности агентства.