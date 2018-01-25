РУСАДА готовит меры по ужесточению ответственности за применение допинга

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отметил, что РУСАДА готовит меры по ужесточению ответственности за употребление допинга. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

- Готовятся меры по ужесточению ответственности за применение запрещенных препаратов для всех вовлеченных лиц, включая спортсменов. У нас вчера состоялась рабочая группа, подготовленная Минспортом. Мы ведем работу с правоохранительными органами, таможенными органами и Минздравом, - цитирует ТАСС Гануса.