14:46 | ДОПИНГ

РУСАДА готовит меры по ужесточению ответственности за применение допинга

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 Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус отметил, что РУСАДА готовит меры по ужесточению ответственности за употребление допинга. В ноябре 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

- Готовятся меры по ужесточению ответственности за применение запрещенных препаратов для всех вовлеченных лиц, включая спортсменов. У нас вчера состоялась рабочая группа, подготовленная Минспортом. Мы ведем работу с правоохранительными органами, таможенными органами и Минздравом, - цитирует ТАСС Гануса.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4902401

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КОММЕНТАРИИ (1)
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miker65

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