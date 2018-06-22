РУСАДА дисквалифицировало четырех спортсменов за нарушение антидопинговых правил

РУСАДА дисквалифицировало четырех российских спортсменов за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации. Самбисты Владислав Бондаренко и Юрий Пермяков отстранены на два и четыре года соответственно, начиная с 26 марта 2018 года. Оба обвиняются в нарушении пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил - "наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена".

Борец Гаджи Гамзатов дисквалифицирован на четыре года начиная с 6 февраля 2018 года. Прыгунья с трамплина Айсылу Фахретдинова также пропустит четыре года, начиная с 20 февраля 2018 года. Оба обвиняются в нарушении пункта 2.4 - "нарушение порядка предоставления информации о местонахождении".