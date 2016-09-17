Руне Андерсен: "У меня нет оснований полагать, что за атакой на ВАДА стоит Россия"

Бывший глава комиссии ИААФ по контролю за действиями ВФЛА Руне Андерсен, работавший в течение 12 лет в системе ВАДА, не стал обвинять Россию в хакерских атаках на базы данных организации. По его словам, без доказательств этого нельзя делать, как и обвинять Россию в развязывании допинговой войны.

– Говорят, что Россия создала допинговую систему, – цитирует VG Андерсена. – Если это как-то и называть, то вряд ли войной. Я не знаю, из России ли исходила хакерская атака на ВАДА. У меня нет оснований полагать, что за этим стоит Россия. Пусть ВАДА разбирается. Сама атака меня беспокоит. Это влияет на спортсменов, у которых есть терапевтическое исключение, признанное системой. Атака на ВАДА усложняет всем жизнь. Возможно, она связана с расследованием по отношению к России.