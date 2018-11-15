Руководство IBU встретилось с РУСАДА

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин и вице-президент Иржи Хамза провели встречу с генеральным директором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрием Ганусом.

На встрече с Гансом также присутствовал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев. Также сегодня Далин побеседует с главой Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым.

Во время визита в Россию, руководство IBU должно сформулировать критерии для восстановления членства СБР. Напомним, на данный момент СБР ограничен в правах вследствие допинговых проблем. Россия не имеет права выдвигать своих представителей в руководящие органы и принимать международные соревнования. (Наталья Марьянчик)