Руководитель комиссии МОК: "Мы имеем основания выдвинуть обвинения в допинге конкретным спортсменам"

Руководитель комиссии МОК Денис Освальд подчеркнул, что организация нашла целый ряд элементов, которые позволяют выдвинуть обвинения в отношении конкретных спортсменов. Освальд также отметил важность наличия специальной лаборатории для проведения надежной медэкспертизы.

– Наша роль заключается в том, достаточно ли у нас доказательств, чтобы наказать спортсменов, которые манипулировали или кто-то это сделал за них, – цитирует ТАСС Освальда. – Мы знали, что ситуация требует срочных мер, и мы нашли целый ряд элементов, которые позволят выдвинуть обвинения в отношении конкретных спортсменов.

Нам также надо было найти специальную лабораторию, которая бы могла провести надежную медэкспертизу, и ей надо было определить, имели ли бутылочки царапины сверху или под крышкой. Не открывая бутылку им надо было перепроверить эту методологию за счет коллегиального анализа с привлечением международных экспертов. Мы поторопили их, через несколько дней мы получим результат по первым 50 бутылочкам. Основываясь на этом, мы будем действовать дальше.