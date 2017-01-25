Россию лишили 19 медалей Игр в Пекине и Лондоне после переповерки допинг-проб

МОК уже лишил сборную России 19 медалей, завоеванных на Олимпийских играх в Пекине и Лондоне. Всего Россия лишена 13 медалей Игр-2008 (1 золотая медаль – 6 серебряных – 6 бронзовых) и шести – Игр-2012 (0 – 2 – 4). Напомним, сегодня МОК лишил двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине легкоатлетку Татьяну Лебедеву, в ее пробе были найдены следы туринабола.
Ранее медалей Игр в Пекине были лишены мужская сборная России в эстафете 4х400 метров (бронза), женская сборная России в эстафете 4х400 метров (серебро), сборная России в эстафете 4х100 метров (золото), прыгунья в высоту Анна Чичерова (бронза), бегунья на дистанции 3000 метров Екатерина Волкова (бронза), метательница копья Мария Абакумова (серебро), борец Хасан Бароев (серебро), тяжелоатлеты Хаджимурат Аккаев (бронза), Дмитрий Лапиков (бронза), Надежда Евстюхина (бронза), Марина Шаинова (серебро).
Наград Олимпиады в Лондоне лишились бегунья на 3000 метров с барьерами Юлия Зарипова (золото), метательница молота Татьяна Белобородова (золото), толкательница ядра Евгения Колодко (серебро), тяжелоатлеты Александр Иванов (серебро), Наталья Заболотная (серебро), Апти Аухадов (серебро).
Отметим, что до запуска программы перепроверки проб Россия была лишена еще четырех медалей Игр в Лондоне - дисквалифицированы были ходоки Сергей Кирдяпкин (золото) и Ольга Каниськина (серебро), метательница диска Дарья Пищальникова (серебро) и семиборка Татьяна Чернова (бронза).
Всего МОК перепроверил 1243 пробы, взятые на двух Олимпиадах, 98 из которых оказались положительными.
kozban400
Настало время расплачиваться за политику в спорте 80-х годов! Мир перестроился, а мы думали ехать на старых запасах, но правила игры поменялись, страна поменялась! А вообще-то, в спорте более зримо обозначились проблемы общества в целом. И если мы не можем говорить на белое - белое, а на чёрное чёрное, то обречены плестись в конце пелетона. Трудно это осознать, когда постоянно тебе внушалось, что ты лидер, но жизненно необходимо! А на эмоциях вспоминается Высоцкий: Джон Ланкастер в одиночку, преимущественно ночью, Щелкал носом - в ем был спрятан инфракрасный объектив, - А потом в нормальном свете представало в черном цвете То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив: Клуб на улице Нагорной - стал общественной уборной, Наш родной Центральный рынок - стал похож на грязный склад, Искаженный микропленкой, ГУМ - стал маленькой избенкой, И уж вспомнить неприлично, чем предстал театр МХАТ.
08:01 26 января
mobile_actor
grad45, на самом деле уже по крайней мере несколькох китайцев лишили наград пекинской Олимпиады.
21:03 25 января
MVD1969
А как насчет полученных медалей? Золото было точно.
20:50 25 января
grad45
Олимпиада 2008 года. У китайцев всё чисто. Цифра 100 в графе "Количество медалей" за 9 лет даже не шелохнулась...
20:39 25 января
Весёлый©
В пердив Россию!
20:36 25 января
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Вопрос ко всем нижеотклаватючившемся блоГГГГерам... А где же ШИРОКО ВОЗМУЩАВШАЯСЯ перед и во время О.И.- 16 организация Ф.М.Б.А. ???????? И её начальница -- тётка с довольно интересной фамилией??? Разве не ОНА /организация/ сейчас громче ВСЕХ должна противодействовать типа, иностранным допинг беспредело--нападкам???????
20:21 25 января
mobile_actor
inspire, химические технологии совершенствуются: улучшается чувствительность, избирательность, появляются новые способы анализа. Мошенники-допингисты часто пользуются новейшими методиками, для которых у ВАДА может еще не быть антиметода, так как разработка такого метода требует времени. По этой причине ВАДА и разрабатало и ввело в действие протокол длительного хранения проб. Всех предупредили об этом протоколе в свое время, когда он был введен в действие.
20:20 25 января
igorvasilevich
inspire Оборудование реально шагнула вверх. Если раньше оборудование не замечало малые дозы, то сейчас утаить уже нельзя. Через 12 лет уже оборудование будет, которая будет вообще определять чем допингерились 300 лет назад.
19:54 25 января
Werewolf
inspire плохо понимаю, почему 8 и 4 года назад пробы были отрицательные, а сегодня стали положительные? тогда проверяли плохо? или способы проверки с оборудованием были несовершенными? или еще что то? а через пять лет опять что нить измениться, опять начнут проверять? этот бред уже конкретно начинает бесить ..._______Разговор вроде идет о "В" пробах, которые не проверялись а просто хранятся. А проверялись "А" пробы, которые типа были подложены в то время.
19:45 25 января
Werewolf
marksan Slim Taller_____ Вам лечиться надо! Чтением! Эти идиоты скоро начнут проверять пробы с первых Олимпийских игр! То, что тогда не определялось теперь определяется новыми методами. Плюс препараты, которые тогда не входили в список запрещённых, а относились к стимулирующим._________Не надо преувеличивать, туринабол никогда не считался стимулирующим препаратом. Его изобретали как стероид изначально в 60-х годах........ И пробы берутся именно на те вещества, которые были запрещены в момент проведение соревнований. Я могу ошибаться, но данный препарат, по моему, даже в России попадает под уголовку статьи 234......
19:44 25 января
inspire
плохо понимаю, почему 8 и 4 года назад пробы были отрицательные, а сегодня стали положительные? тогда проверяли плохо? или способы проверки с оборудованием были несовершенными? или еще что то? а через пять лет опять что нить измениться, опять начнут проверять? этот бред уже конкретно начинает бесить ...
19:40 25 января
Новоуепинни
Итого 23 медальки только за 2 летние, и еще не предел. Пресвятые угодники, че творится-то ))) Я всегда верил, что мы самые честные ))
19:21 25 января
alex.grimberg
Америкосов с китайцами не забудьте проверить...
19:19 25 января
marksan
Slim Taller_____ Вам лечиться надо! Чтением! Эти идиоты скоро начнут проверять пробы с первых Олимпийских игр! То, что тогда не определялось теперь определяется новыми методами. Плюс препараты, которые тогда не входили в список запрещённых, а относились к стимулирующим.
19:16 25 января
marksan
Огласите весь список, пжалста!
19:13 25 января
Slim Taller
Зачем вообще допускать к соревнованиям такие команды?! Что-бы потом медали отнимать и путаницу вносить?!
19:12 25 января
сосед китайцев
не троньте золото
19:08 25 января
PallMall
В спорте наступил хаос, с такими то дураками во главе.
18:43 25 января