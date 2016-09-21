Россияне в Канаде требуют реформировать ВАДА

Общественная организация "Русский мир Монреаля" направила в офис ВАДА петицию с требованием реформировать агентство. Причиной стали недавние решения ВАДА в отношении спортсменов из России.

- Петицию мы направили в ВАДА заказной почтой, а также продублировали и в электронном виде, - цитирует ТАСС координатора "Русского мира Монреаля" Геннадия Дмитриева. - Мы не рассчитываем на ответ из этой организации, но должны были еще раз донести до них позицию российских соотечественников, проживающих в Канаде.

8 сентября россияне провели митинг перед офисом ВАДА с попыткой передать петицию одному из представителей агентства.

"ВАДА приняло скандальные решения на основе вывода канадского профессора права Ричарда Макларена, который, не приведя ни одного конкретного факта, огульно обвинил российских атлетов в том, что они участвуют в спонсируемой государством допинговой программе.

В результате пострадали спортсмены, многократно тестируемые специалистами WADA и ни разу не уличенные в применении допинга. Это нарушает не только принципы олимпийского движения, но и элементарные права человека", - в частности, говорится в петиции.