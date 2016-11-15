Россия сможет дать объяснения по докладу Макларена

Россия получит возможность дать объяснения по второй части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Ранее сообщалось, что она будет опубликована в середине декабря. Напомним, что на основании первой части отчета до участия в Олимпиаде-2016 не был допущен ряд россиян, а на Паралимпиаду не поехали все спортсмены.

- Мы должны быть реалистами: проблема допинга стоит остро, и борьба еще далеко не завершена, - цитирует ТАСС Баха. - Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро мы приняли ряд мер. В частности, была создана независимая комиссия, которая расследует ситуацию с допингом в России; финальный доклад комиссии, возглавляемой профессором Маклареном, будет сделан в ближайшее время, комиссия должна проверить информацию о систематических нарушениях антидопинговых правил и манипуляциях с допинг-пробами Россией во время Олимпиады в Сочи.

Далее мы предоставим право высказаться представителям России по поводу того, что происходило, чтобы потом, на основании всего вышеперечисленного, совместно выработать и принять комплекс мер.