11:41 | ДОПИНГ

Россия сможет дать объяснения по докладу Макларена

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Россия получит возможность дать объяснения по второй части доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Ранее сообщалось, что она будет опубликована в середине декабря. Напомним, что на основании первой части отчета до участия в Олимпиаде-2016 не был допущен ряд россиян, а на Паралимпиаду не поехали все спортсмены.

- Мы должны быть реалистами: проблема допинга стоит остро, и борьба еще далеко не завершена, - цитирует ТАСС Баха. - Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро мы приняли ряд мер. В частности, была создана независимая комиссия, которая расследует ситуацию с допингом в России; финальный доклад комиссии, возглавляемой профессором Маклареном, будет сделан в ближайшее время, комиссия должна проверить информацию о систематических нарушениях антидопинговых правил и манипуляциях с допинг-пробами Россией во время Олимпиады в Сочи.

Далее мы предоставим право высказаться представителям России по поводу того, что происходило, чтобы потом, на основании всего вышеперечисленного, совместно выработать и принять комплекс мер.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3784324

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