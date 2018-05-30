Россия признала доклад Макларена? Опубликовано письмо, которое получило ВАДА

Немецкое издание Sportschau опубликовало текст письма, которое Россия направила в адрес ВАДА.

Ранее французское издание L'Equipe заявило, что Россия в письме признает выводы из доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Данное требование было одним из важных по восстановлению в правах РУСАДА.

Ранее один из подписавших письмо - министр спорта РФ Павел Колобков - заявил, что Россия в письме принимает решение комиссии МОК от 5 декабря 2017 года об отстранении ОКР. Данное решение базировалось на докладе Самуэля Шмида о допинговой системе в России.

Ключевое отличие доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена от доклада комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида в том, что в последнем нет ссылок на государственную допинговую систему в России.

В письме, опубликованном немецким СМИ, говорится:

Уважаемый сэр Крэйг Риди!

Мы, ниже подписавшиеся, представляем основные организации, управляющие российским спортом.

Серьезный кризис, который затронул российский спорт, вызван рядом неприемлемых нарушений в антидопинговой системе, которые были выявлены с помощью ВАДА (независимая комиссия Паунда, независимый эксперт Макларен) и МОК (комиссия Шмида).

В результате предпринятого расследования исполком МОК 5 декабря принял решение, в результате которого Олимпийский комитет России (ОКР) был лишен признания. Мы приняли и выполнили решение МОК, основанное на расследовании комиссии Шмида.

От имени всех организаций, которые мы представляем, мы искренне сожалеем, что манипуляции происходили в России. Мы уверяем, что все организации предпринимают необходимые шаги, чтобы следить за соблюдением антидопинговых правил отдельными атлетами и российскими сборными, а также тренерами, врачами и прочим персоналом, чтобы полностью соответствовать требованиями Антидопингового кодекса ВАДА.

Важно отметить, что последние решения CAS вызвали резонные сомнения в достоверности показаний, предоставленных бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым дисциплинарной комиссии МОК, которые привели к санкциям в отношении отдельных спортсменов.

Совместно с ВАДА наши организации и правительство РФ отвечают за обеспечение целостности спорта (пункт 16 Международной конвенции против допинга в спорте 2005 года, пункт 20 антидопингового кодекс ВАДА). Мы уверяем вас, что любые возможные манипуляции проводились без нашего ведома или одобрения.

В этой связи важно вспомнить речь от 1 марта 2017 года в Красноярске, в которой мистер Путин сказал:

- Несмотря на недостатки в работе, мы должны обращать внимание на то, что сказала Независимая комиссия. Мы должны обращать внимание на требования WADA и признать, что имели место случаи употребления допинга. Это абсолютно неприемлемо. Это означает, что существующая в России система антидопингового контроля не сработала, и это наша вина. Мы должны сказать об этом вслух и признать это.

Мы также хотим уверить вас, что извлекли уроки из этого кризиса. Определенные реформы сейчас проводятся, и мы уверены, что они помогут нам бороться с допингом в нашей стране более эффективно. Реформы включают в себя: применение уголовного наказания за склонение спортсмена к употреблению запрещенных веществ, выход российского Министерства спорта из состава учредителей РУСАДА, новые финансовые правила и увеличение субсидирования организации, а также передача контроля над Московской антидопиноговой лабораторией Московскому государственному университету.

Мы подтверждаем, что меры будут приниматься по отношению к лицам, замешанным в допинговых схемах. Такие люди больше никогда не будут иметь отношения к российской антидопинговой системе. Мы подтверждаем наше обязательство проконтролировать, чтобы РУСАДА и другие организации, включая спортивные федерации могли выполнять свои функции эффективно и без постороннего вмешательства.

Мы также уверяем вас, что полностью поддерживаем расследование, организованное Следственным комитетом России в отношении предполагаемых нарушений антидопинговых правил. Мы верим, что виновные понесут заслуженное наказание в соответствии с законом.

Мы искренне полагаем, что все попытки, предпринятые ВАДА, МОК, МПК, ОКР, ПКР, Министерством спорта РФ и Независимой антидопинговой комиссией принесут свои плоды и придет время, когда ВАДА полностью восстановит РУСАДА в правах, а МОК, МПК и международные организации вновь допустят российских атлетов к мировым спортивным соревнованиям на тех же правах, что и спортсмены из других стран. Эти решения станут стимулом для действующих атлетов и молодых спортсменов в будущем.

С наилучшими пожеланиями,

министр спорта России Павел Колобков

президент Олимпийского комитета России Александр Жуков

президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин