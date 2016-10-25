13:40 | ДОПИНГ

Россия потребовала присутствия своих представителей на вскрытии проб с Олимпиады в Сочи

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Российская сторона настаивает на присутствии своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом на образовательном семинаре заявил руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

- Мы указали господину Макларену, в частности, что выслушивается одна сторона и не выслушивается другая, - цитирует ТАСС Смирнова. - Мы потребовали присутствия своего представителя при вскрытии допинг-проб и предложили кандидатуру члена комиссии спортсменов. Насколько я знаю, МОК благосклонно относится к этому предложению.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3732082

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