Россия потребовала присутствия своих представителей на вскрытии проб с Олимпиады в Сочи

Российская сторона настаивает на присутствии своих представителей на вскрытии допинг-проб с зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Об этом на образовательном семинаре заявил руководитель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов.

- Мы указали господину Макларену, в частности, что выслушивается одна сторона и не выслушивается другая, - цитирует ТАСС Смирнова. - Мы потребовали присутствия своего представителя при вскрытии допинг-проб и предложили кандидатуру члена комиссии спортсменов. Насколько я знаю, МОК благосклонно относится к этому предложению.