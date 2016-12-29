Россия потратила более 60 миллионов рублей на исследование мельдония

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Уйба заявил, что со списком запрещенных ВАДА веществ на 2017 год могут возникнуть трудности. По его словам, нужно проводить исследования, чтобы перепроверять сроки выведения препаратов из организма во избежание повторения ситуации с мельдонием.

– Список является проблемным, – цитирует ТАСС Уйбу. – И мы сейчас говорим ВАДА: давайте мы по каждому отдельному препарату будем проводить исследования. Ведь идея не в том, чтобы скрыть, а в том, чтобы препарат не был отнесен к допингу и все спортсмены мира его принимали. Мы говорим это с тем, чтобы снова не создавать эти вымышленные допинг-скандалы.

Даже не дождавшись ответа от ВАДА, сами занимаемся изучением свойств и выведением этих веществ из организма в срок, объявленный ВАДА. Через полгода этот препарат станет запрещенным: мы смотрим, действительно ли через полгода его не будет в организме.

Кстати, это очень затратное мероприятие. Исследования по мельдонию стране стоят более 60 миллионов рублей. Все это уже через полгода мы будем докладывать ВАДА как самостоятельное исследование. О каких веществах идет речь? Пока оставим это за кадром.