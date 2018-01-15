Россия планирует ввести санкции против сотрудников ВАДА

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что ведется работа над санкциями в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По его словам, после Олимпийских игр-2018 будут введены ограничительные меры против тех сотрудников, которые причастны к отстранению сборной России от Игр.

– Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя ВАДА, подталкивали к отстранению нашей сборной, – цитируют "Известия" Климова. – Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов. Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам.

Больше половины руководящего состава ВАДА – представители стран – членов военно-политического альянса НАТО, цель которого – борьба с РФ. И это при том, что НАТО представляет собой лишь одну десятую мирового населения. Согласитесь, весьма странная пропорция. Я не утверждаю, что каждый из них работает тайным агентом альянса, но на практике-то получается именно так.