Россия планирует ввести санкции против сотрудников ВАДА

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Андрей Климов заявил, что ведется работа над санкциями в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). По его словам, после Олимпийских игр-2018 будут введены ограничительные меры против тех сотрудников, которые причастны к отстранению сборной России от Игр.
– Мы должны вывести на божий свет людей, которые за спиной Международного олимпийского комитета (МОК), используя ВАДА, подталкивали к отстранению нашей сборной, – цитируют "Известия" Климова. – Мы поставили задачу и на данный момент решаем ее на основе проверенных фактов. Были люди, которые своими действиями привели к тому, что против наших спортсменов были приняты жесткие меры. Нужно вывести их на чистую воду и принять соответствующие меры. Однако с этим не нужно спешить. Сейчас самое главное, чтобы наши спортсмены могли достойно выступить. А после окончания Олимпийских игр и олимпийского цикла мы определим виновных и раздадим всем по заслугам.
Больше половины руководящего состава ВАДА – представители стран – членов военно-политического альянса НАТО, цель которого – борьба с РФ. И это при том, что НАТО представляет собой лишь одну десятую мирового населения. Согласитесь, весьма странная пропорция. Я не утверждаю, что каждый из них работает тайным агентом альянса, но на практике-то получается именно так.
Dymanomashina
Ну наконец-то, хоть какой-то контрвыпад..
06:12
Сергей Барнаулец
Такую русофобскую структуру как ВАДА, ангажированную - сами знаете - какими аленями, следует разогнать альпинистскими томагавками меркадера.
05:07
Спринт
Климов очередной кривоумственный российский гос. чиновник. Ввести хоть какие то ограничения против работников ВАДА, означает отстранение всех российских спортсменов от любых международных соревнований. Такие как Климкин действуют во вред России.
04:52