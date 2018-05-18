Россия не будет разглашать содержание письма в ВАДА до получения реакции на него

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин подчеркнул: министерство спорта РФ, ОКР и ПКР, отправившие в начале этой недели во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) официальное письмо, договорились не разглашать содержание этого документа до тех пор, пока не на него не отреагирует ВАДА. В письме была отражена совместная позиция на оставшиеся нереализованными критерии восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Препятствием восстановлению РУСАДА являются два невыполненных критерия: Россия должна полностью признать выводы комиссии Ричарда Макларена о системном использовании допинга и предоставить доступ к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

- Пока я не могу ничего говорить про то, что было написано в этом документе, потому что было принято решение не давать никаких комментариев до того, как на него не отреагирует адресат, - цитирует ТАСС Лукина. - Когда ВАДА выскажет свое отношение к нашему письму, то и мы будем давать свои комментарии. Было бы, наверно, неправильно, что-либо говорить до того, как письмо не прочли в ВАДА.

Это письмо готовилось и согласовывалось должным образом, никакой спешки не было. Его подписали три человека.

В этом письме речь шла о проблемах, которые вытекают из наших отношений с ВАДА и Международным олимпийским и паралимпийским комитетами, а также проблемах РУСАДА.