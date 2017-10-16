14:22 | ДОПИНГ

Родченкову в России грозит до 10 лет тюрьмы


Следователь СК РФ в Мосгорсуде Олег Жердев подчеркнул: информатору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорию Родченкову в случае задержания грозит в России до 10 лет заключения по делу о злоупотреблении полномочиями.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Родченков заскучал и вышел из тени

- Он обвиняется в тяжком преступлении, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы, - цитирует Р-Спорт Жердева.

Сегодня Мосгорсуд признал законным заочный арест Родченкова. Бывшему главе московской антидопинговой лаборатории заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. По данным СК РФ, он давал спортсменам допинг под видом витаминов, а те якобы не знали, какие именно препараты принимают.

Срок ареста установлен на два месяца с моменты его возможного задержания. Родченков объявлен в международный розыск.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20171016/1127256377.html

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