Родченков заявил, что не видел употребляющих допинг российских спортсменов

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS) заявил, что никогда не давал российским спортсменам допинговый коктейль собственного производства, так называемый "Дюшес". Как сообщается в судебном постановлении, он также ни одного раза не видел, чтобы они употребляли запрещенные препараты.

Родченков также не видел, чтобы спортсмены или тренеры получали инструкции по употреблению его коктейля. Он никогда не был свидетелем того, как российские спортсмены сдавали специально заготовленную "чистую" мочу или еще как-то манипулировали допинг-пробами.

Родченков заявил, что не знает, кто и как сообщал номера допинг-проб спортсменов в Сочи-2014 Ирине Родионовой, которая якобы следила за распределением запрещенных препаратов в российском спорте. Когда информатору предъявили его же записи о том, что "спортсмен или член его окружения высылал фото Родионовой", Родченков заявил, что это был только план.

Он также воздержался от того, чтобы назвать точный состав "Дюшеса". Родченков добавил, что не знает, как и в какой форме он поставлялся спортсменам, и как его вывозили на зарубежные соревнования.

Напомним, что многие из его показаний, в том числе записи о подмене допинг-проб, служили в качестве доказательства вины российских спортсменов в систематическом употреблении запрещенных препаратов.