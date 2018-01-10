Родченков выступит свидетелем на слушаниях в CAS по делам российских спортсменов

Адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова Джим Уолден рассказал о том, что его клиент выступит в качестве свидетеля в Спортивном арбитражном суде (CAS) во время слушаний по делам российских спортсменов.
– Родченков будет свидетелем, но дистанционно, – цитирует FAZ Уолдена.
Ранее CAS объявил о регистрации апелляций 42 российских спортсменов, пожизненно отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах. Апелляции будут рассмотрены судом в период с 22 по 28 января. Окончательное решение по каждому делу CAS примет до 31 января.
Напомним, исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпиаде-2018 под флагом своей страны, однако предоставил возможность чистым спортсменам выступить на Играх под олимпийским флагом и в нейтральной форме. Олимпийские игры – 2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
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Haiaxi
А что, сам приехать на слушания боится? Там же надо в глаза спортсменам смотреть.
22:41 10 января