23:15 9 декабря | ДОПИНГ

Родченков в переписке 2014 года назвал Легкова "тупицей"

Письмо Григория Родченкова.
Письмо Григория Родченкова.
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После обнародования доклада независимого эксперта Ричарда Макларена по проблеме допинга в России был запущен специальный сайт, на котором выложена переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с коллегами. В ней якобы обсуждаются решения о том, каким образом скрывать положительные пробы тех или иных спортсменов из различных видов спорта. 

В письмах имена атлетов заменены кодами, однако некоторые фамилии все же фигурируют. В переписке по поводу чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени в 2014 году Родченков использовал следующую фразу: "Они спасли тупицу Легкова". В этом же обсуждении, где упоминается спортсмен с кодовым обозначением без имени, Родченков отмечает, что тот забыл указать в протоколе, что у него есть терапевтическое исключение.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Тропическая гемангиома Мовсисяна

общался с коллегами на английском языке? с ребятами из цру что ли? )))

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