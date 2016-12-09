Родченков в переписке 2014 года назвал Легкова "тупицей"

После обнародования доклада независимого эксперта Ричарда Макларена по проблеме допинга в России был запущен специальный сайт, на котором выложена переписка бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова с коллегами. В ней якобы обсуждаются решения о том, каким образом скрывать положительные пробы тех или иных спортсменов из различных видов спорта.

В письмах имена атлетов заменены кодами, однако некоторые фамилии все же фигурируют. В переписке по поводу чемпионата России по лыжным гонкам в Тюмени в 2014 году Родченков использовал следующую фразу: "Они спасли тупицу Легкова". В этом же обсуждении, где упоминается спортсмен с кодовым обозначением без имени, Родченков отмечает, что тот забыл указать в протоколе, что у него есть терапевтическое исключение.