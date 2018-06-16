Родченков поддержал внесение законопроекта его имени о борьбе с допингом в Конгресс США

В Конгресс США был внесен законопроект, названный в честь информатора WADA Григория Родченкова. Экс-глава московской лаборатории рассказал, что он думает о проекте закона.

Законопроект внесла Палатой представителей Конгресса США. Он предусматривает уголовную ответственность за применение допинга.

- Введение законопроекта имени Родченкова конгресс США - большая честь для меня, - цитирует информатора WADA insidethegames.biz. - Я польщен. Хотел бы поблагодарить представителей Конгресса Шейлу Джексон Ли, Майкла Берджеса, а также остальных членов Хельсинской комиссии за то, что они нашли время, чтобы понять мою роль в допинговом скандале, который омрачил зимнюю Олимпиаду-2014 в Сочи. Хотя международные соревнования все еще переполнены спортсменами, которые принимают допинг, я воодушевлен тем, что Конгресс США решил защитить чистых спортсменов и честный спорт. Этот законопроект поможет восстановить разрушенную и погрязшую в коррупции систему. Искренне надеюсь, что остальные члены Конгресса также поддержат его.