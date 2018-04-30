Родченков подал в суд на Прохорова

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал в суд на российского бизнесмена, владельца клуба НБА "Бруклин" и экс-президента СБР Михаила Прохорова.
Также он подал прошение об отмене иска в свой адрес со стороны трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Они обвинили Родчкнкова в распространении заведомо ложных сведений, порочащих их репутацию. Прохоров взял на себя судебные издержки биатлонисток.
Родченков подал на Прохорова в суд, считая, что иск против него является попыткой запугивания и намерением свести счеты.
"После сегодняшних документов жертва становится охотником. Россия и ее марионетки постоянно атаковали Родченкова на протяжении долгого времени, включая пустое судебное разбирательство, которое повторяет кремлевскую клевету. Сегодняшний иск Родченкова намерен доказать безосновательность обвинений, спонсируемых Прохоровым, единственная цель которых - узнать местоположение Родченкова. Истцы и их спонсор-олигарх должны были лучше понимать законы штата Нью-Йорк, который защищает Родченкова от попыток использовать суд для мести", - заявил один из представителей Родченкова Джим Уолден.
"Нью-Йоркский закон Anti-SLAPP подразумевает серьезную защиту информаторам вроде доктора Родченкова, которые являются жертвами ложных исков", - добавил другой адвокат Грегори Дискант.
"Доктор Родченков с оптимизмом ждет этой битвы. С сегодняшним иском мы делаем новый шаг и говорим: "Хватит". Мы больше не будем терпимы к лживой кампании России против Родченкова, которая производится при попустительстве МОК с его неспособностью наказать Россию за ее громкий допинговый скандал. Такая политика позволяет России использовать своих пешек и набитые карманы, чтобы атаковать хорошего доктора", - заявил еще один представитель интересов Родченкова Авни Пател.
Весёлый©
Lars Berger ___ Эмм, не хочется вступать в личную перепалку, но думал о тебе лучше, чем ты обо мне. Они называют Родченкова "доктором", потому что у него есть ученая степень, только и всего. Такие вот трудности перевода.
20:46
futurama61
Как может "некто", не имеющий своего лица, подать в суд ?!!
20:45
Thomas_Boy_
Главное, что наше "правосудие" - лучшее в мире. После трагедии в Кемерово сядут дворник и уборщица. Ну еще Амангельды, но он-то сядет в кресло депутата.
20:44
sukhoy63
Я чуть со стула не упал, пиндосы нашли "хорошего доктора".
20:37
Антимайдан
Западное "правосудие" великолепно - ведь не допустят суда над "своим сукиным сыном" Родченковым... "Икар" неподсуден на Западе. Там говорить о Родченкове можно только восторженно и вручать Оскары.
20:00
Cobra77
Надо уже просить предъявить господина Родченкова! Есть ощущение что он уже давно кормит рыб в мексиканском заливе (а иначе за чем ему внешность поменяли), а за него говорит какая-то проплаченная голова !!!
19:58
МГБ-2
Тролли повылезли...Май на носу,счас слетятся!
19:33
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
пора ставить попкорн в микроволновку...
19:28
Lars Berger
Где пациент хорошего доктора Весёлый?! Новости уже скоро как час, а "Россиюшка" все еще не упомянута!)
19:23
ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ
Непонятно, почему до сих пор на свободе этот двухметровый куршавельский сутенёр?????
19:20
echo2011
Пока мы вместо судов видим лишь разговоры о судах...
19:07
на_заборе_мелом
доктор зло...
19:03