18:45 | ДОПИНГ

Родченков подал в суд на Прохорова

Михаил ПРОХОРОВ. Фото Антон СЕРГИЕНКО, "СЭ"
Михаил ПРОХОРОВ. Фото Антон СЕРГИЕНКО, "СЭ"
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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал в суд на российского бизнесмена, владельца клуба НБА "Бруклин" и экс-президента СБР Михаила Прохорова.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Родченков грозит Прохорову судом. Новый поворот в деле информатора ВАДА

Также он подал прошение об отмене иска в свой адрес со стороны трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Они обвинили Родчкнкова в распространении заведомо ложных сведений, порочащих их репутацию. Прохоров взял на себя судебные издержки биатлонисток.

Родченков подал на Прохорова в суд, считая, что иск против него является попыткой запугивания и намерением свести счеты.

"После сегодняшних документов жертва становится охотником. Россия и ее марионетки постоянно атаковали Родченкова на протяжении долгого времени, включая пустое судебное разбирательство, которое повторяет кремлевскую клевету. Сегодняшний иск Родченкова намерен доказать безосновательность обвинений, спонсируемых Прохоровым, единственная цель которых - узнать местоположение Родченкова. Истцы и их спонсор-олигарх должны были лучше понимать законы штата Нью-Йорк, который защищает Родченкова от попыток использовать суд для мести", - заявил один из представителей Родченкова Джим Уолден.

"Нью-Йоркский закон Anti-SLAPP подразумевает серьезную защиту информаторам вроде доктора Родченкова, которые являются жертвами ложных исков", - добавил другой адвокат Грегори Дискант.

"Доктор Родченков с оптимизмом ждет этой битвы. С сегодняшним иском мы делаем новый шаг и говорим: "Хватит". Мы больше не будем терпимы к лживой кампании России против Родченкова, которая производится при попустительстве МОК с его неспособностью наказать Россию за ее громкий допинговый скандал. Такая политика позволяет России использовать своих пешек и набитые карманы, чтобы атаковать хорошего доктора", - заявил еще один представитель интересов Родченкова Авни Пател.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
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Весёлый©

Lars Berger ___ Эмм, не хочется вступать в личную перепалку, но думал о тебе лучше, чем ты обо мне. Они называют Родченкова "доктором", потому что у него есть ученая степень, только и всего. Такие вот трудности перевода.

20:46

futurama61

Как может "некто", не имеющий своего лица, подать в суд ?!!

20:45

Thomas_Boy_

Главное, что наше "правосудие" - лучшее в мире. После трагедии в Кемерово сядут дворник и уборщица. Ну еще Амангельды, но он-то сядет в кресло депутата.

20:44

sukhoy63

Я чуть со стула не упал, пиндосы нашли "хорошего доктора".

20:37

Антимайдан

Западное "правосудие" великолепно - ведь не допустят суда над "своим сукиным сыном" Родченковым... "Икар" неподсуден на Западе. Там говорить о Родченкове можно только восторженно и вручать Оскары.

20:00

Cobra77

Надо уже просить предъявить господина Родченкова! Есть ощущение что он уже давно кормит рыб в мексиканском заливе (а иначе за чем ему внешность поменяли), а за него говорит какая-то проплаченная голова !!!

19:58

МГБ-2

Тролли повылезли...Май на носу,счас слетятся!

19:33

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

пора ставить попкорн в микроволновку...

19:28

Lars Berger

Где пациент хорошего доктора Весёлый?! Новости уже скоро как час, а "Россиюшка" все еще не упомянута!)

19:23

ДОЛОЙ ГАСТЕРОВ ИЗ РФПЛ

Непонятно, почему до сих пор на свободе этот двухметровый куршавельский сутенёр?????

19:20

echo2011

Пока мы вместо судов видим лишь разговоры о судах...

19:07

на_заборе_мелом

доктор зло...

19:03

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