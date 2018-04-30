Родченков подал в суд на Прохорова

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подал в суд на российского бизнесмена, владельца клуба НБА "Бруклин" и экс-президента СБР Михаила Прохорова.

Также он подал прошение об отмене иска в свой адрес со стороны трех российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной. Они обвинили Родчкнкова в распространении заведомо ложных сведений, порочащих их репутацию. Прохоров взял на себя судебные издержки биатлонисток.

Родченков подал на Прохорова в суд, считая, что иск против него является попыткой запугивания и намерением свести счеты.

"После сегодняшних документов жертва становится охотником. Россия и ее марионетки постоянно атаковали Родченкова на протяжении долгого времени, включая пустое судебное разбирательство, которое повторяет кремлевскую клевету. Сегодняшний иск Родченкова намерен доказать безосновательность обвинений, спонсируемых Прохоровым, единственная цель которых - узнать местоположение Родченкова. Истцы и их спонсор-олигарх должны были лучше понимать законы штата Нью-Йорк, который защищает Родченкова от попыток использовать суд для мести", - заявил один из представителей Родченкова Джим Уолден.

"Нью-Йоркский закон Anti-SLAPP подразумевает серьезную защиту информаторам вроде доктора Родченкова, которые являются жертвами ложных исков", - добавил другой адвокат Грегори Дискант.

"Доктор Родченков с оптимизмом ждет этой битвы. С сегодняшним иском мы делаем новый шаг и говорим: "Хватит". Мы больше не будем терпимы к лживой кампании России против Родченкова, которая производится при попустительстве МОК с его неспособностью наказать Россию за ее громкий допинговый скандал. Такая политика позволяет России использовать своих пешек и набитые карманы, чтобы атаковать хорошего доктора", - заявил еще один представитель интересов Родченкова Авни Пател.