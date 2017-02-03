Родченков обжаловал решение суда об аресте принадлежащего ему дома

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор ВАДА Григорий Родченков обжаловал решение суда об аресте принадлежащей ему недвижимости. Следственный комитет проверяет обстоятельства распространения допинга среди российских спортсменов, в котором подозревают Родченкова, и выясняет, не был ли арестованный двухэтажный дом построен на преступные доходы.

– В суд поступила апелляционная жалоба адвоката на решение о наложении ареста на недвижимость, – приводит "Р-Спорт" слова пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юноны Царевой.