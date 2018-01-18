Родченков обвинил британских спортсменов в манипуляциях с допингом

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвиняет нескольких британских спортсменов в махинациях с допинг-пробами. Об этом рассказал режиссер фильма "Икар" о допинге в российском спорте Брайан Фогель. По словам Фогеля, он передал имена атлетов, которых назвал Родченков, в ВАДА и МОК.
Также Родченков раскритиковал систему тестирования на Олимпиаде-2012, которая прошла в Лондоне.
- По его мнению, тестирование на Олимпиаде в Лондоне было худшим, которое он когда-либо видел на Играх, - цитирует BBC Фогеля. - Думаю, справедливо считать, что в допинговом скандале замешаны не только россияне.
Ранее сообщалось, что перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила более ста нарушений. Ряд спортсменов, включая россиян, уже были лишены наград.
vasiunchik
Вот что значит Гриша сидит на уколах! Выздоравливает! Наших основных сразу с фамилиями слил, а тут скромно сообщил их в организации...Так скоро вообще победит эту болезнь и скажет, что все его слова за последние пару лет - синдром Туретта
07:01
muzsolini
Не, ну как так-то? Не может быть. Англо-саксы ведь ум, честь и совесть нашей планеты! Поклёп. Родченков - марионетка Путина! Часть его коварного плана. Отлучение россиян - это дымовая завеса. Не поддавайтесь!
05:46
Пятачок Новодворской
kolos249 просто до сих пор непонятно, кто главный петух в этом курятнике. Или ВАДА, или всё-таки мы. Мы обвиняем ВАДА и МОК в ангажированности, предвзятости и многих других грехах. В этом же, МОК и ВАДА обвиняют некоторые западные личности. Например, Степановы и Родченков говорят, что ВАДА их показаниями не шибко интересовалось, а экс следователь ВАДА, адвокат Родченкова и авторы того фильма говорят, мол МОК личный кукольный театр нашего президента.
05:29
Nash5
Санитары уже выехали... За Родченковым...
05:22
kolos249
Как насчёт того, чтобы: британский НОК отстранить от Олимпиады-2018, лишить британскую команду гимна и флага, переименовать их в нейтральных британских атлетов и нарядить в нейтральное тряпьё? Бах, ответь!
03:54
Santafe
Понесло...
03:42
Котттт
что-то пошло не так
03:20
гоша фаркоп
И ТИШИНА ВАДА и МОК язык в жопу засунули!?
03:18