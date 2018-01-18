01:11 | ДОПИНГ

Родченков обвинил британских спортсменов в манипуляциях с допингом

8

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвиняет нескольких британских спортсменов в махинациях с допинг-пробами. Об этом рассказал режиссер фильма "Икар" о допинге в российском спорте Брайан Фогель. По словам Фогеля, он передал имена атлетов, которых назвал Родченков, в ВАДА и МОК.

Также Родченков раскритиковал систему тестирования на Олимпиаде-2012, которая прошла в Лондоне.

- По его мнению, тестирование на Олимпиаде в Лондоне было худшим, которое он когда-либо видел на Играх, - цитирует BBC Фогеля. - Думаю, справедливо считать, что в допинговом скандале замешаны не только россияне.

Ранее сообщалось, что перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила более ста нарушений. Ряд спортсменов, включая россиян, уже были лишены наград.

8
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (8)
Войти, чтобы оставить комментарий

vasiunchik

Вот что значит Гриша сидит на уколах! Выздоравливает! Наших основных сразу с фамилиями слил, а тут скромно сообщил их в организации...Так скоро вообще победит эту болезнь и скажет, что все его слова за последние пару лет - синдром Туретта

07:01

muzsolini

Не, ну как так-то? Не может быть. Англо-саксы ведь ум, честь и совесть нашей планеты! Поклёп. Родченков - марионетка Путина! Часть его коварного плана. Отлучение россиян - это дымовая завеса. Не поддавайтесь!

05:46

Пятачок Новодворской

kolos249 просто до сих пор непонятно, кто главный петух в этом курятнике. Или ВАДА, или всё-таки мы. Мы обвиняем ВАДА и МОК в ангажированности, предвзятости и многих других грехах. В этом же, МОК и ВАДА обвиняют некоторые западные личности. Например, Степановы и Родченков говорят, что ВАДА их показаниями не шибко интересовалось, а экс следователь ВАДА, адвокат Родченкова и авторы того фильма говорят, мол МОК личный кукольный театр нашего президента.

05:29

Nash5

Санитары уже выехали... За Родченковым...

05:22

kolos249

Как насчёт того, чтобы: британский НОК отстранить от Олимпиады-2018, лишить британскую команду гимна и флага, переименовать их в нейтральных британских атлетов и нарядить в нейтральное тряпьё? Бах, ответь!

03:54

Santafe

Понесло...

03:42

Котттт

что-то пошло не так

03:20

гоша фаркоп

И ТИШИНА ВАДА и МОК язык в жопу засунули!?

03:18