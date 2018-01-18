Родченков обвинил британских спортсменов в манипуляциях с допингом

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков обвиняет нескольких британских спортсменов в махинациях с допинг-пробами. Об этом рассказал режиссер фильма "Икар" о допинге в российском спорте Брайан Фогель. По словам Фогеля, он передал имена атлетов, которых назвал Родченков, в ВАДА и МОК.

Также Родченков раскритиковал систему тестирования на Олимпиаде-2012, которая прошла в Лондоне.

- По его мнению, тестирование на Олимпиаде в Лондоне было худшим, которое он когда-либо видел на Играх, - цитирует BBC Фогеля. - Думаю, справедливо считать, что в допинговом скандале замешаны не только россияне.

Ранее сообщалось, что перепроверка допинг-проб с Игр-2008 и 2012 выявила более ста нарушений. Ряд спортсменов, включая россиян, уже были лишены наград.