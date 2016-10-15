Рима Баталова: "Крэйвен отстранил Россию от Паралимпиады, зная о своем последнем сроке"

Вице-президент ПКР Рима Баталова отметила, что уход главы МПК Филипа Крэйвена был предопределен заранее. По словам 13-кратной паралимпийской чемпионки, британец знал о том, что у организации будет новый президент в сентябре 2017 года.

- Для нас это не новость - Крэйвен уходит, у него последний срок, - приводит "Р-Спорт" слова Баталовой. - Наверняка он пошел на такой шаг, отстранив сборную России от Паралимпиады, учитывая, что у него последний срок. Он знал, что ничего не теряет и в сентябре 2017 года будет избран новый президент. В сентябре состоится генеральная ассамблея IPC, на которой выберут нового главу. Сейчас Крэйвен дорабатывает последние месяцы.