13:16 | ДОПИНГ

Рима Баталова: "Крэйвен отстранил Россию от Паралимпиады, зная о своем последнем сроке"

0
0
0

Вице-президент ПКР Рима Баталова отметила, что уход главы МПК Филипа Крэйвена был предопределен заранее. По словам 13-кратной паралимпийской чемпионки, британец знал о том, что у организации будет новый президент в сентябре 2017 года.

- Для нас это не новость - Крэйвен уходит, у него последний срок, - приводит "Р-Спорт" слова Баталовой. - Наверняка он пошел на такой шаг, отстранив сборную России от Паралимпиады, учитывая, что у него последний срок. Он знал, что ничего не теряет и в сентябре 2017 года будет избран новый президент. В сентябре состоится генеральная ассамблея IPC, на которой выберут нового главу. Сейчас Крэйвен дорабатывает последние месяцы.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20161015/1110796781.html

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Основная версия нападения на дочь Емельяненко — ограбление...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ