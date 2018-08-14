Риди подтвердил, что покинет пост главы ВАДА в ноябре 2019 года

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди подтвердил, что покинет свой пост в ноябре следующего года. Риди возглавляет ВАДА с 2014 года.

Пока о желании занять пост главы ВАДА заявляли вице-президент организации Линда Хеллеланд из Норвегии и министр спорта Польши Витольд Банька.

- Да, мой мандат заканчивается в начале ноября 2019 года, - цитирует ТАСС Риди. - Я не могу сказать, что хотел бы остаться. Президентский пост почти совершенно точно переходит к представителю правительства какой-либо страны, так как существует система ротации.

Международный олимпийский комитет был заинтересован иметь независимого человека, но я не думаю, что правительствам это понравится. Полагаю, что это будет человек из правительства.

Очень странно объявлять кандидатов за 18 месяцев до выборов. Как бы то ни было, мой вице-президент Линда сказала, что хочет пойти на этот шаг, министр спорта Польши тоже заявил об этом. Я подозреваю, что такие ранние заявления могут привести к тому, что и другие люди могут стать кандидатами. В этом случае, у нас будут выборы, поскольку до этого был один кандидат и выборы носили больше церемониальный характер, это очень необычная ситуация.