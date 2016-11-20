Риди намерен сделать все для восстановления членства РУСАДА

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) ОКР Виталий Смирнов сообщил, что британец Крэйг Риди, переизбранный на пост президента WADA намерен сделать все для восстановления членства в организации российского антидопингового агентства (РУСАДА). Риди был переизбран на новый трехлетний срок на заседании совета учредителей ВАДА, которое прошло в Глазго.

- Риди был переизбран на очередной срок, его кандидатуру поддержал МОК, - цитирует "Р-Спорт" Риди. Он сказал о том, что намерен сделать все для того, чтобы восстановить и членство нашего агентства, и лаборатории. Возник целый ряд вопросов, которые надо решить. Но я думаю, что они вполне находятся в рамках наших возможностей.