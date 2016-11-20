19:37 | ДОПИНГ

Риди намерен сделать все для восстановления членства РУСАДА

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) ОКР Виталий Смирнов сообщил, что британец Крэйг Риди, переизбранный на пост президента WADA намерен сделать все для восстановления членства в организации российского антидопингового агентства (РУСАДА). Риди был переизбран на новый трехлетний срок на заседании совета учредителей ВАДА, которое прошло в Глазго.

- Риди был переизбран на очередной срок, его кандидатуру поддержал МОК, - цитирует "Р-Спорт" Риди.  Он сказал о том, что намерен сделать все для того, чтобы восстановить и членство нашего агентства, и лаборатории. Возник целый ряд вопросов, которые надо решить. Но я думаю, что они вполне находятся в рамках наших возможностей.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161120/1112513485.html

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