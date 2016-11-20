Ричард Паунд: "ВАДА нужна лишь починка, а не капитальный ремонт"

Глава независимой комиссии ВАДА по допингу в российской легкой атлетике Ричард Паунд на совете учредителей отметил, что организации требуется лишь обновление, а не капитальный ремонт. Напомним, что последнее время из-за обострения проблемы допинга во всем мире идут разговоры о несостоятельности ВАДА и необходимости ее перестройки.

– ВАДА не сломлена, – цитирует Паунда insidethegames.biz. – Системе лишь нужна починка, а не капитальный ремонт.