16:27 | ДОПИНГ

Ричард Паунд: "ВАДА нужна лишь починка, а не капитальный ремонт"

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Глава независимой комиссии ВАДА по допингу в российской легкой атлетике Ричард Паунд на совете учредителей отметил, что организации требуется лишь обновление, а не капитальный ремонт. Напомним, что последнее время из-за обострения проблемы допинга во всем мире идут разговоры о несостоятельности ВАДА и необходимости ее перестройки.

– ВАДА не сломлена, – цитирует Паунда insidethegames.biz. – Системе лишь нужна починка, а не капитальный ремонт.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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А380726

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