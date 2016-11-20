Ричард Паунд: "ВАДА нужна лишь починка, а не капитальный ремонт"

Глава независимой комиссии ВАДА по допингу в российской легкой атлетике Ричард Паунд на совете учредителей отметил, что организации требуется лишь обновление, а не капитальный ремонт. Напомним, что последнее время из-за обострения проблемы допинга во всем мире идут разговоры о несостоятельности ВАДА и необходимости ее перестройки.
– ВАДА не сломлена, – цитирует Паунда insidethegames.biz. – Системе лишь нужна починка, а не капитальный ремонт.
А380726
Маразматика давно подвести где-нибудь за ненужные гениталии, мозги то маразматические все-равно уже не починишь
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