Ричард Паунд: "Уверен, что вину россиян в подмене допинг-проб в Сочи докажут"

Бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Паунд отметил, что комиссии МОК докажут причастность спортсменов к подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи.

Комиссия под руководством Дениса Освальда занимается перепроверкой проб с Игр в Сочи. Комиссия МОК под руководством Самуэля Шмидта устанавливает возможную причастность Министерства спорта РФ к сокрытию допинговых нарушений.

– Не думаю, что Шмидт выяснит, кто точно виноват, – цитирует Паунда insidethegames.biz. – Безумие полагать, что он сможет отправиться в Россию и установить, что "капитан Олег из ФСБ виновен, а сержант Дмитрий – нет". Мне кажется, что МОК делает все возможное, чтобы не указать пальцем на Россию...

Я не очень беспокоюсь по поводу комиссии Освальда. Я уверен, что его дела будут основаны на имеющихся доказательствах, а затем, предположительно, он передаст их в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Вероятная защита спортсменов будет основываться на том, что они понятия не имели о происходящем, и поэтому не виновны.

Смысл в том, что они отправили чистые образцы мочи, которые были заранее заморожены и сохранены для последующего использования для замены проб, в лаборатории. Даже в ограниченных полномочиях расследования в России, которые у меня были, мы установили такую практику.

Не думаю, что они могут сказать, что не были виновны. Уверен, что CAS придет к такому же выводу.